Flamengo resuelve sin sobresaltos y sueña con la Copa Intercontinental

Flamengo aseguró su lugar en la final de la Copa Intercontinental con una victoria por 2-0 sobre Pyramids FC en el Estadio Ahmad bin Ali, en Catar.

El equipo brasileño fue superior desde el arranque y manejó el partido con orden, intensidad y mayor posesión del balón.

El marcador se abrió al minuto 24, cuando Léo Pereira apareció en el área para conectar de cabeza un servicio desde la banda izquierda y vencer al guardameta egipcio.

El gol reflejó el dominio territorial del conjunto carioca ante un rival que sufrió para salir jugando.

En la segunda mitad, Flamengo mantuvo la presión y amplió la ventaja al minuto 52 por conducto de Danilo, quien culminó una acción colectiva con un disparo certero para el 2-0. A partir de ahí, el encuentro quedó controlado por el equipo sudamericano.

Pyramids intentó reaccionar, pero careció de profundidad y claridad en el último tercio del campo. Flamengo cerró el partido sin sobresaltos y confirmó su pase a la final de la Copa Intercontinental, donde enfrentará al Paris Saint-Germain.