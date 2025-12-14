Los Rams 'amarraron' su lugar en la postemporada

Hiram Marín

En un duelo clave de la Semana 15 en la NFL, Los Angeles Rams vencieron 41-34 a los Detroit Lions en SoFi Stadium en un enfrentamiento que tuvo impacto directo en la pelea por los playoffs de la Conferencia Nacional, pues prácticamente aseguraron su participación.

Los Rams llegaron con récord 10-3, mientras que Detroit estaba 8-5, ambos luchando por avanzar en la postemporada. El marcador reflejó un choque entre dos de las ofensivas más productivas de la liga.

BIG TIME WIN! pic.twitter.com/vBC2wb3BPQ — Los Angeles Rams (@RamsNFL) December 15, 2025

Los Rams, dirigidos por Sean McVay, buscaban asegurar su clasificación a playoffs con un triunfo, y de lograrlo consolidarse más arriba en la lucha por la NFC West y una mejor siembra.

Matthew Stafford, pasador con tremenda producción esta temporada, y el ataque aéreo liderado por Davante Adams, quien salió lesionado, fueron piezas centrales del juego ofensivo de Los Angeles.

Para los Lions, el choque representaba una oportunidad crucial para mejorar sus posibilidades de postemporada y afianzarse en la contienda por un comodín en la NFC.

Earned our spot. pic.twitter.com/A6FA6UXg2h — Los Angeles Rams (@RamsNFL) December 15, 2025

Detroit, con un ataque muy eficiente liderado por Jared Goff y una defensiva que había tenido altibajos en las últimas semanas, sabía que una victoria podía elevar significativamente sus chances de llegar a playoffs.

La derrota complica el camino de los Lions en la carrera hacia la postemporada, obligándolos a depender de resultados ajenos y a ganar sus siguientes compromisos para mantener viva la esperanza de acceder como comodín o incluso pelear la división.

En contraste, los Rams con el triunfo consiguieron asegurar virtualmente su boleto a los playoffs y mantener firme su posición de contendientes en la NFC.