El campeón Inter Miami ya tiene a su primer refuerzo para el 2026

Héctor Cantú

Atrás ha quedado el campeonato logrado por el Inter Miami en la temporada 2025 y el cambio de página presupone una renovación de la plantilla.

Por esa situación, el equipo de las Garzas ha comenzado a trabajar para fortalecer el equipo de cara al siguiente ciclo, donde intentarán refrendar la corona de campeón.

Abrimos juego ⚽️. Reguilón en el 305 🌇 pic.twitter.com/mvOt0OWLMT — Inter Miami CF (@InterMiamiCF) December 15, 2025

El primer refuerzo ha llegado al equipo de la Florida. Se trata de Sergio Reguilón, quien se quedó sin equipo en el verano pasado luego de que no entrara en los planes del Tottenham Hotspurs.

Reguilón tiene un historial de haber vestido camistas de mucho peso como la del Real Madrid, Sevilla, Manchester United, Atlético de Madrid, Brentford y Tottenham.

Ahora llega al equipo rosado para ocupar el sector izquierdo que dejó desprotegido Jordi Alba con su retiro del futbol profesional.

El Inter Miami iniciará pretemporada en enero próximo y se espera que pueda hacer una gira por Sudamérica con Messi a la cabeza y con Sergio Reguilón como uno de sus nuevos refuerzos.