¡Sí existe! la Copa Messi ya tiene campeón y es Argentino

Existe una Copa Messi impulsada por la gran estrella del Inter Miami

El equipo sub-16 de River Plate se proclamó este domingo campeón de la edición inaugural de la Copa Messi, un torneo impulsado por Lionel Messi que reunió esta semana en Miami a ocho de las mejores canteras de fútbol de Europa y América, tras derrotar al Atlético por 2-0.

El equipo argentino logró una rápida ventaja en la primera parte con dos goles en tres minutos del delantero Bruno Cabral, y resistió con uno menos durante la última media hora, después de la expulsión de Valentín Sayago.

"Es algo único que me va a quedar para toda la vida, estoy muy contento", dijo tras el partido Cabral, quien fue nombrado mejor jugador del torneo tras anotar siete goles.

Ambos conjuntos habían accedido como segundos clasificados a semifinales, pero se deshicieron del Chelsea y del Manchester City respectivamente.

Horas antes de la final, los dos equipos ingleses diputaron el partido por el bronce que terminó en victoria por 2-1 para los Citizens.

Los partidos por las medallas se disputaron en el Chase Stadium, hogar del Inter Miami y donde el pasado 6 de diciembre se definió la MLS Cup con victoria del equipo local capitaneado por Messi.

Otras academias que participaron en la Copa Messi fueron la del Barcelona, que terminó en quinta posición tras derrotar por 6-4 al Inter Miami, sexto clasificado.

Newell's Old Boys concluyó en séptima posición después de vencer en penaltis al Inter de Milán.

El torneo tuvo una primera fase con dos grupos de cuatro equipos, tras lo que los dos primeros de cada serie avanzaron a las semifinales.

