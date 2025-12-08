Lionel Messi, histórico e incuestionable MVP de la MLS

Redacción FOX Deportes

Es uno de los mejores jugadores de todos los tiempos, brilló con su equipo en el 2025 y el Inter Miami quedó campeón... Era imposible pensar en otro MVP en la MLS que no fuera Lionel Messi.

La 'Pulga' ya es histórica en el futbol de Estados Unidos, pues se convirtió en el primer MVP que repite en años consecutivos.

La Major Leagues Soccer anunció que 'Leo' fue nombrado Jugador más Valioso de la temporada segundo año consecutivo, luego de lo que fue una temporada histórico que culminó con el título de campeón ante Vancouver.

Tras haberse proclamado por primera vez campeón de la MLS, el argentino recibe esta distinción. Eso sí, cabe recordar que para este galardón solo se toman en cuenta sus números durante la temporada regular, por lo que, si los Whitecaps hubieran ganado, el premio seguiría siendo para Messi.

El jugador de 38 años fue el máximo goleador de la campaña con 29 goles en 28 partidos disputados, además, puso 19 asistencias. Es decir, contributó directamente en 48 goles, más de la mitad de todos los que hizo el equipo.

De acuerdo con la Agencia EFE, "Messi fue elegido con el 70,43 % de los votos, seguido de lejos por el danés Anders Dreyer (11,15 %), del San Diego, y el francés Denis Bouanga (7,27 %), del Los Angeles FC. Es el primer futbolista en ser elegido MVP de la MLS temporadas seguidas y toma el testigo de jugadores como el español David Villa (2016, New York City) o el mexicano Carlos Vela (2019, Los Angeles FC)".

Lo mejor es que la histroria de Messi en el Inter Miami seguirá, pues tras llegar al club en 2023, este año renovó hasta el final de la temporada 2028.