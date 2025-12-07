Así fue la tarde en la que Leo Messi volvió a ser eterno

Héctor Cantú

Lionel Messi es un auténtico imán de títulos y así ha quedado de manifiesto luego de que el argentino se colgara la medalla de campeón número 48 de su carrera, la misma que le mantiene como el futbolista más ganador en la historia del futbol.

Messi fue la gran apuesta del Inter Miami y los esfuerzos han dado los resultados esperados. El cuadro de la Florida ha conquistado, finalmente, su primera MLS Cup en una sesión histórica que lleva el sello de La Pulga.

Con Leo como capitán, líder y orquestador absoluto, el Inter Miami se ha vestido de gloria la misma que ha colocado su manto en la espalda de Messi.