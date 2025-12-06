Leo Messi, el impresionante hombre de los 48 títulos en su carrera

Héctor Cantú

Lionel Messi ha convertido en realidad el último sueño que persiguió desde que desembarcó en el futbol de los Estados Unidos: ser campeón de liga en la Major League Soccer, un título que se le había negado en dos ocasiones en el pasado.

Esta copa, más allá de incrementar los espacios que necesita Leo en sus vitrinas privadas, engrosa de manera considerable su legado como el futbolista con más títulos obtenidos en la historia del futbol.

Con este nuevo trofeo, Leo Messi llegó a 48 títulos en su brillante carrera, muy por encima de los 36 que ha conseguido Cristiano Ronaldo, otro de los grandes futbolistas de la historia reciente del futbol.

Messi, con el Barcelona, conquistó 36 trofeos, 7 Copas del Rey, 10 títulos de liga, 8 supercopas de España, 3 supercopas de Europa, 4 Champions League y 3 Mundiales de clubes.

Con el PSG, logró 2 títulos de Liga y na Supercopa, títulos que se suman a la Copa del Mundo, el Mundial Sub 20, la medalla de Oro en Juegos Olímpicos, las 2 Copas América y la Finalísima conseguidos con la Selección de Argentina.

Celebración 'en rosa' del Inter Miami, campeón de la MLS

Y ahora, con el Inter Miami la lista incrementa con el gran título luego de conseguir su cuarto título tras conquistar la Supporter’s Shield, la Leagues Cup, y la Conference Cup.

Messi pone fin a un año fantástico en su carrera que sirve como preludio a un 2026 donde intentará refrendar el título mundial con Argentina y ahora con el Inter Miami