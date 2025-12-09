Lionel Messi, la gran figura del Inter Miami en su gira por sudamérica

Héctor Cantú

El Inter Miami ha confirmado que su principal estrella, Lionel Messi, formará parte de la gira que el club realizará por Sudamérica para el 2026.

Con el título de la MLS en las manos, el Inter Miami sostendrá una serie de partidos amistosos en Ecuador y Colombia antes de arrancar la defensa de su título en la temporada 2026 que estará marcada por el Mundial de la FIFA.

"El partido de la historia, Inter Miami frente a Barcelona, que se disputará el 7 de febrero en el estadio 'Banco Pichincha'", anunció el Barcelona de Guayaquil en sus redes sociales.

Por su parte, su otro rival, el Atlético Nacional, se mostró festivo al tener la posibilidad de medir fuerzas contra Las Garzas y todas sus estrellas.

"Enfrentarnos a Inter Miami y recibir en nuestra casa a figuras que han marcado la historia del fútbol mundial es una oportunidad para demostrar, una vez más, que Atlético Nacional es un club de talla internacional", aseguró el club en un comunicado.

El duelo en Colombia está programado para el 31 de enero en el estadio Atanasio Girardot de Medellín, Colombia y se espera que al lado de Messi, vean actividad Rodrigo de Paul y Luis Suárez quien hasta ahora sigue siendo una incógnita para el año venidero.