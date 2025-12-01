Las 5 'must' para arrancar la semana

Karla Villegas Gama

Esta semana tenemos nuevos campeones y muchas emociones en el mundo deportivo. Estas son las noticias que debes saber.

Inter Miami por fin se coronó Copyright: Reuters

Lionel Messi llevó a su equipo hasta la conquista de la MLS Cup. Las ‘Garzas’ nunca habían levantado este trofeo y su consecución fue doblemente especial porque marcó el fin de las carreras de Jordi Alba y Sergio Busquets.

Lando Norris se impuso a Max Verstappen Copyright: Reuters

El piloto de la escudería McLaren-Mercedes se coronó en el Campeonato Mundial de Pilotos de Fórmula 1 con 423 puntos, su primer título en el máximo circuito. Con ello, superó a Verstappen por dos unidades y a su coequipero, Oscar Piastri, por 13.

Se avecina la final de la Liga MX Copyright: Reuters

Toluca buscará el bicampeonato, después de haber eliminado a Monterrey; mientras tanto, Tigres se encargó de echar a Cruz Azul y se clasificó para su decimocuarta final. A pesar de la historia de ambos clubes, nunca se habían medido en un partido por el título.

La Champions League está de regreso Copyright: Reuters

El torneo de clubes más importante de Europa celebrará la Jornada 6 este martes 9 y miércoles 10 con partidos de mucho nivel, entre los más relevantes están: Atalanta-Chelsea, Barcelona-Eintracht Frankfurt, Inter, Liverpool, Real Madrid-Manchester City, Benfica-Napoli y Athletic de Bilbao-PSG.

Guerra entre Liverpool y Mohamed Salah Copyright: Reuters

El jugador concedió una entrevista a TV 2 Sport en la que aseguró que se sentía “traicionado” y que “alguien no me quiere en el club”. Tras quedarse en la banca en la Premier League, contra West Ham y Leeds, y solo disputar 45 minutos ante Sunderland, el egipcio reconoció que la relación con Arne Slot está rota. Tras sus declaraciones, el Liverpool dejó a Salah fuera de la convocatoria de la Champions League.