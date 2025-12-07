El campeón de la Liga MX se dará en una final nunca antes vista

Héctor Cantú

El torneo Apertura 2025 tendrá un sabor especial pues enfrentará al Toluca, actual campeón del torneo y equipo con mejor rendimiento del torneo, con Tigres, una de las plantillas más poderosas del futbol mexicano y segundo lugar en rendimiento en el torneo que está por llegar a su final.

Toluca y Tigres son dos de los equipos con más campeonatos en la historia del futbol mexicano. Mientras los Diablos buscarán el bicampeonato que los coloque como el segundo equipo más ganador de la historia (12), los Tigres intentarán conseguir su novena corona para igualar la marca de Cruz Azul, equipo al que recientemente dejaron en el camino.

Dos años después, el equipo regio regresa a un partido por el título cuando en los dos torneos disputados en aquel año llegó a la instancia final. En el Apertura se quedaron con el subcampeonato y seis meses más tarde se embolsaron el título ante las Chivas, segundo máximo ganador en la historia del futbol.

Esta será la ocasión 72 que Diablos y felinos midan fuerzas en el terreno de juego; en el pasado. El historial sonríe al equipo del Estado de México con 33 victorias por 18 empates y solo 20 derrotas.

Han pasado 19 años desde la última ocasión que el Toluca se enfrentó en una final a un representante del futbol regiomontano cuando logró el título ante Rayados tras conseguir un marcador global de 6-3.