Las 5 imperdibles para arrancar la semana

Karla Villegas Gama

La agenda deportiva sube de intensidad con el regreso de grandes competencias y definiciones importantes en distintos frentes. Estas son las cinco noticias que debes saber para arrancar la semana.

El mediocampista de 40 años fue convocado por Slaven Bilic para los partidos de Croacia ante Chequia, España e Inglaterra en la Nations League. El entrenador aseguró en conferencia de prensa que el llamado no es casualidad y que habló con Modric antes de cerrar la lista.

Todo está listo para el inicio de la fase de liga del torneo de clubes más importante del mundo, con 36 aspirantes al título. Este martes 8 de septiembre se disputarán seis partidos, entre los que destacan Real Madrid-Inter y Porto-Manchester City. El miércoles 9 habrá otros seis duelos y debutará el campeón defensor, Paris Saint-Germain, ante Slovan Bratislava. Finalmente, el jueves 10 se jugarán los últimos seis compromisos, con el regreso de Manchester United a la competencia.

Por primera vez en la historia del torneo, un equipo mexicano se proclamó campeón. Toluca se impuso 2-0 a Monterrey con goles de Alexis Vega y Helinho. El título significó el sexto de los ‘Diablos Rojos’ desde que Antonio Mohamed tomó las riendas del equipo.

La temporada 2026 de la NFL arranca este jueves 9 con el partido entre Seattle Seahawks y New England Patriots. Además, la Semana 1 tendrá el primer encuentro fuera de Estados Unidos: San Francisco 49ers ante Los Angeles Rams, en Melbourne. El domingo habrá 13 compromisos, entre los que destaca el duelo divisional entre Green Bay Packers y Minnesota Vikings. Finalmente, Kansas City Chiefs y Denver Broncos protagonizarán el primer Monday Night Football.

El último Grand Slam del calendario concluirá este fin de semana. El sábado 12 se disputará la final femenil, en la que la campeona reinante, Aryna Sabalenka, buscará el tricampeonato. El domingo 13, Carlos Alcaraz intentará conseguir la misma hazaña en la rama varonil.