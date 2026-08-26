Carlos Alcaraz, está de vuelta con todo su poder

EFE

Carlos Alcaraz encajó este miércoles su primer set en Nueva York desde 2024, pero levantó el partido ante el portugués Jaime Faria y se metió en la tercera ronda del Abierto de Estados Unidos, confirmando que la lesión en su muñeca ya es cosa del pasado.

Alcaraz, número 3 del mundo, derrotó a Faria (n.72) por 4-6, 6-0, 6-3 y 6-2 en 2 horas y 40 minutos. El portugués logró ganarle a Alcaraz un set por primera vez desde que el neerlandés Botic van de Zandschulp le eliminó en la segunda ronda de 2024.

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Un año después, el murciano arrasó en Nueva York, donde solo cedió tres 'breaks' en todo el torneo.

Al final, Alcaraz terminó con 43 golpes ganadores por 29 errores no forzados, con un 72 % de puntos ganados en el primer saque y un 70 % en el segundo, así como un 80 % de puntos a la red. Números convincentes para el murciano.

"Tuve una bola de 'break' con una derecha bastante cómoda para mí, creo, pero la fallé. A partir de ahí, en ese juego, empecé a precipitarme. No me tomé el tiempo necesario, no tuve paciencia y creo que eso provocó que perdiera el saque", explicó Alcaraz en declaraciones a pie de pista.

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"Después de eso, intenté mantenerme concentrado, estar tranquilo y pensar que las cosas buenas iban a volver a pasar. Así que intenté estar ahí todo el tiempo", añadió.

El de este miércoles fue el segundo partido de Alcaraz tras casi cinco meses apartado de las pistas por una lesión en la muñeca que sufrió en abril en Barcelona.

En tercera ronda, Alcaraz se medirá al chino Yibing Wu (n.113), al que ya derrotó en el único precedente entre ambos, en el Masters 1.000 de Shanghái en 2024. Wu se deshizo este miércoles del australiano James Duckworth (n.71) en tres sets.