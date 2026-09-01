Luka Modric seguirá siendo el capitán de Croacia

Redacción FOX Deportes

Luka Modric, que el próximo día 9 cumplirá 41 años, seguirá vistiendo la camiseta de la Selección de Croacia para disputar los partidos de la Nations League, según anunció este sábado la Federación Croata de Fútbol.

#Croatia captain @lukamodric10 will be included in the upcoming national team squad for #NationdLeague encounters with Czechia, Spain, and England! ! ??©️?



?⬜️ Modrić has confirmed to head coach Slaven Bilić and HNS president Marijan Kustić his availability for the Nations… pic.twitter.com/c9zL029tRe — HNS (@HNS_CFF) September 5, 2026

Modric, quien milita desde la pasada temporada en Milán, trasladó al seleccionador croata, Slaven Bilic, y al presidente de la federación, Marijan Kustic, su disponibilidad para los seis partidos que el país balcánico jugará de septiembre a noviembre en el grupo A3 contra España, Inglaterra y República Checa.

Tras la eliminación de Croacia ante Portugal en los dieciseisavos de final del Mundial 2026 el pasado 2 de julio, se barajó la posibilidad de que hubiera sido el último partido del mediocampista con su selección después de cinco participaciones en la justa mundialista.

??? OFFICIAL: Luka Modrić legend continues as he will keep playing for Croatia national team at 41.



Modrić has decided to confirm his availability for the upcoming Nations League games.



Legend. ? pic.twitter.com/Jl8rLWcVF5 — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) September 5, 2026

Croacia se estrenará en la Liga de Naciones con su visita a República Checa el próximo día 26 y tres días después, jugará ante España en Sevilla.



En casa, Croacia jugará ante Inglaterra y de nuevo frente a España, los días 3 y 6 de octubre, respectivamente, y completará la fase de grupos en Wembley ante el combinado inglés el 12 de noviembre y en casa ante los checos tres días después