Redacción FOX Deportes
Luka Modric seguirá siendo el capitán de Croacia
Modric se mantendrá vigente y liderará a Croacia en la Nations League
Luka Modric, que el próximo día 9 cumplirá 41 años, seguirá vistiendo la camiseta de la Selección de Croacia para disputar los partidos de la Nations League, según anunció este sábado la Federación Croata de Fútbol.
Modric, quien milita desde la pasada temporada en Milán, trasladó al seleccionador croata, Slaven Bilic, y al presidente de la federación, Marijan Kustic, su disponibilidad para los seis partidos que el país balcánico jugará de septiembre a noviembre en el grupo A3 contra España, Inglaterra y República Checa.
Tras la eliminación de Croacia ante Portugal en los dieciseisavos de final del Mundial 2026 el pasado 2 de julio, se barajó la posibilidad de que hubiera sido el último partido del mediocampista con su selección después de cinco participaciones en la justa mundialista.
Croacia se estrenará en la Liga de Naciones con su visita a República Checa el próximo día 26 y tres días después, jugará ante España en Sevilla.
En casa, Croacia jugará ante Inglaterra y de nuevo frente a España, los días 3 y 6 de octubre, respectivamente, y completará la fase de grupos en Wembley ante el combinado inglés el 12 de noviembre y en casa ante los checos tres días después
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