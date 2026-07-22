Héctor Cantú
Luka Modric seguirá siendo del Milan
La estrella croata aún tiene mucho camino por recorrer en la Serie A
El internacional croata, Luka Modric, seguirá siendo parte de la legión internacional en la Serie A.
A unos días de que arranque la temporada 2026-2027, el club ha confirmado que el mediocampista firmó una extensión de contrato por un ciclo más.
“Ci vediamo presto" 🔜— AC Milan (@acmilan) July 23, 2026
Parola di Luka Modrić pic.twitter.com/IybmopjSyg
"El futuro todavía lleva su nombre. La historia de Luka como rossonero continúa", señaló el Milan en un comunicado de prensa.
Luka Modric llegó al equipo rojinegro la temporada pasada proveniente del Real Madrid. Durante la temporada disputada, el croata, quien puso final a su camino con la selección de su país, jugó un total de 37 partidos en los que consiguió dos goles y tres asistencias.
El Milan iniciará su pretemporada este mismo fin de semana cuando se enfrente al Celtic. Posteriormente jugará ante el Inter el Chelsea y el Manchester United.
Su debut en la temporada 2026-2027 en Italia se dará el próximo 23 de agosto cuando visiten al Torino, ya con Luka Modric en sus filas.
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