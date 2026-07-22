Publicación: miércoles 22 de julio de 2026

Oscar Sandoval

Luka Modric jugará una temporada más con el Milan

El croata disputará una última temporada en San Siro antes de poner fin a su carrera.

Milan esperaba la respuesta de Luka Modric quien tenía la posibilidad de extender su contrato por una temporada más. El croata llegó al Mundial 2026 con dudas sobre su futuro e incluso se especuló con un posible retiro. Sin embargo, tras mantener conversaciones con Rúben Amorim, decidió continuar un año más en el conjunto 'Rossonero'.

La calidad de Modric sigue intacta. Así lo demostró durante la última temporada en la Serie A y lo confirmó en la Copa del Mundo. A sus 41 años, el mediocampista mantiene un alto nivel y continúa siendo determinante tanto para el equipo italiano como para la selección de Croacia.

Amorim tenía claro que quería seguir contando con el croata y así se lo hizo saber. El técnico portugués le presentó su proyecto deportivo y lo convenció de continuar en Milan durante una temporada más.

El jersey del Milan revive la gloria de la Champions de 2007

Filippo Inzaghi, autor de dos goles en la final de Atenas, es el protagonista de la campaña.
El uniforme se centra en la revancha que el Milan obtuvo ante Liverpool dos años después de perder la final de 2005.
El jersey incorpora detalles dorados y una corona de laurel alrededor del escudo.
La camiseta está inspirada en el lema

La Gazzetta dello Sport revela que “Modric y Milan, de mutuo acuerdo, han decidido ejercer la cláusula de renovación” por un año que aparecía en el contrato firmado entre ambas partes el verano pasado.

El diario italiano añade que el mediocampista se incorporará a la expedición que viajará a Australia, donde el equipo realizará parte de la pretemporada. A partir de entonces comenzará a preparar una campaña que podría ser la última de su exitosa carrera.

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