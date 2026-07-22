Luka Modric jugará una temporada más con el Milan

Oscar Sandoval

Milan esperaba la respuesta de Luka Modric quien tenía la posibilidad de extender su contrato por una temporada más. El croata llegó al Mundial 2026 con dudas sobre su futuro e incluso se especuló con un posible retiro. Sin embargo, tras mantener conversaciones con Rúben Amorim, decidió continuar un año más en el conjunto 'Rossonero'. Building towards our trip to Scotland 👷‍♂️@play_eFootball pic.twitter.com/9o2Yben4UC — AC Milan (@acmilan) July 22, 2026

La calidad de Modric sigue intacta. Así lo demostró durante la última temporada en la Serie A y lo confirmó en la Copa del Mundo. A sus 41 años, el mediocampista mantiene un alto nivel y continúa siendo determinante tanto para el equipo italiano como para la selección de Croacia.

Amorim tenía claro que quería seguir contando con el croata y así se lo hizo saber. El técnico portugués le presentó su proyecto deportivo y lo convenció de continuar en Milan durante una temporada más.

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La Gazzetta dello Sport revela que “Modric y Milan, de mutuo acuerdo, han decidido ejercer la cláusula de renovación” por un año que aparecía en el contrato firmado entre ambas partes el verano pasado.

El diario italiano añade que el mediocampista se incorporará a la expedición que viajará a Australia, donde el equipo realizará parte de la pretemporada. A partir de entonces comenzará a preparar una campaña que podría ser la última de su exitosa carrera.