Luka Modric se despediría con Croacia en la Nations League

Redacción FOX Deportes

Luka Modric podría disputar el próximo 6 de octubre su último partido con la Selección de Croacia, en el encuentro de la Nations League frente a España en Split, según adelantó este martes la prensa italiana. El día que Luka Modric entró al club de leyendas en las Copas del Mundo

El futbolista, de 40 años, ya habría comunicado su decisión a Slaven Bilic, por lo que el duelo ante España marcaría el cierre de su trayectoria internacional.

Según la información difundida, Modric quiere centrar todos sus esfuerzos en Milan durante la temporada 2026-2027 y poner fin a su carrera con el conjunto italiano en lo que sería su último curso como futbolista.

El conjunto ‘Rossonero’ tendría todo preparado para anunciar la renovación del contrato del mediocampista por una temporada más, a falta de la oficialidad.

Capitán y gran referente de Croacia, Modric ha liderado la etapa más brillante de la historia de su selección, con el subcampeonato del Mundial de 2018, el tercer puesto en 2022 y la final de la Nations League de 2023.