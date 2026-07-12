Croacia confía de nuevo en Slaven Bilić

Redacción FOX Deportes

Slaven Bilić fue nombrado este lunes como nuevo director técnico de Croacia tras la salida de Zlatko Dalić. El estratega iniciará su segunda etapa al frente de los 'Vatreni', selección a la que dirigió en 65 partidos entre 2006 y 2012.

At the proposal of HNS president Marijan Kustić, the HNS Executive Committee unanimously appointed Slaven Bilić as head coach of the #Croatia national team! 🤝



🇭🇷 We wish him the very best of luck and plenty of success!#Family #Vatreni ❤️‍🔥 pic.twitter.com/pNTshLo2b3 — HNS (@HNS_CFF) July 13, 2026

La salida de Dalić después de nueve años exitosos al frente del conjunto croata obligó a la federación a buscar un sucesor y el elegido fue Bilic quien estaba libre después de su aventura con Al-Fateh de Arabia Saudita al que dirigió en la temporada 2023/24.

"Tengo plena confianza en nuestros jugadores y es mi responsabilidad aportar energía, ambición y determinación para garantizar que Croacia siga estando entre la élite del fútbol", dijo técnico en un comunicado.

A new beginning: Slaven Bilić returns as the head coach of the #Croatia national team! 🔥



💬 "I have the complete confidence in our players, and it is my responsibility to bring energy, ambition, and determination to ensure that #Croatia remains among football's elite. I am… pic.twitter.com/wxLCLqgNHC — HNS (@HNS_CFF) July 13, 2026

"Estoy sinceramente feliz de afrontar este reto y me siento plenamente preparado para ello, como entrenador más maduro y con más experiencia que en 2006, pero con la misma motivación y el mismo deseo de que Croacia siga siendo una selección potente, audaz y triunfadora", agregó.

Bilic comenzará su segunda etapa con los ‘Vatreni’ el próximo 26 de septiembre en la jornada 1 de la Nations League frente a Chequia, pero su gran reto será clasificar al equipo a la Eurocopa de 2028 y al Mundial de 2030.