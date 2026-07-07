Zlatko Dalic le dice adiós a Croacia

Reuters

El seleccionador de Croacia, Zlatko Dalic, dejó el cargo tras nueve años al frente del equipo, informó el miércoles la Federación Croata de Futbol, menos de una semana después de que su equipo quedara eliminado del Mundial 2026 tras perder ante Portugal en los dieciseisavos de final.

Durante la etapa de Dalic, Croacia fue subcampeona del Mundial de 2018 y tercera en la edición de 2022 en Catar, pero esta vez el equipo abandonó el torneo sin medalla.

"Después de casi nueve años, el seleccionador Zlatko Dalic ha decidido cerrar su capítulo increíblemente exitoso con Croacia", dijo la federación en un comunicado.

"Seleccionador, gracias por todo: las victorias, los logros, las clasificaciones, las medallas, la unidad, el respeto y su compromiso inquebrantable de luchar por Croacia, dentro y fuera del campo".