Portugal sufrió, pero está en octavos de final del Mundial 2026

Oscar Sandoval

Portugal vino de atrás y venció 2-1 a Croacia para clasificar a octavos de final en el Mundial 2026, parecía que la eliminatoria tomaba rumbo al tiempo extra, pero un cabezazo de Gonçalo Ramos al 90+4 resolvió el partido a favor de los lusos que enfrentarán a España en la siguiente ronda. A late winner sends Portugal into the Round of 16! 👏#FIFAWorldCup — FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) July 3, 2026

El sueño de Cristiano Ronaldo y compañía sigue intacto tras un partido vibrante. La primera mitad fue dominada por los lusitanos, que se adueñaron de la posesión y generaron las mejores ocasiones, aunque no lograron reflejar esa superioridad en el marcador. Croacia aprovechó su momento al inicio del complemento y pegó primero.

Ivan Perisic se convirtió en el máximo goleador de Croacia en la Copa del Mundo

Ivan Perisic anotó el 1-0 al 53 y puso al contra las cuerdas a Portugal que reaccionó al 68 con un penal que cobró CR7 para empatar el marcador. Diogo Costa se lució en el mejor momento de los ‘Vatreni’, primero con una doble atajada a Mateo Kovacic y luego evitando el gol en un mano a mano.

Cristiano Ronaldo empató el partido con un gol histórico

Los dos equipos comenzaron a pensar en el tiempo extra y bajaron el ritmo en los minutos finales. Cristiano Ronaldo fue sustituido al minuto 81 y todo apuntaba a la prórroga, pero el tiempo añadido terminó convirtiéndose en una montaña rusa de emociones.

Gonçalo Ramos marcó el 2-1 al 90+4 y parecía sentenciar la eliminatoria. Sin embargo, Croacia se volcó al ataque y encontró el empate al 90+13, aunque el VAR lo anuló por fuera de juego. Portugal terminó defendiendo su boleto a la siguiente ronda en donde se medirá a España en un duelo imperdible que se jugará en Dallas.