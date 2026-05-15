Luka Modric listo para regresar con Milan en la Serie A

Redacción FOX Deportes

Luka Modrić reapareció en el entrenamiento de Milan y lo hizo con una máscara protectora luego de la fractura del pómulo izquierdo que sufrió en el partido contra Juventus, trabajó con normalidad y estará disponible para el duelo contra Genoa de este domingo.

"Una noticia positiva es que Modrić está disponible, se ha probado la máscara y ha entrenado con el equipo. Mañana veremos quién jugará", dijo el entrenador, Massimiliano Allegri, en rueda de prensa.

El conjunto ‘Rossonero’ viajará a Génova para disputar la penúltima jornada de la Serie A, en donde lucha por un puesto en la Champions League después de que Inter certificara matemáticamente el 'Scudetto' hace dos jornadas.

Allegri confirmó que el mediocampista está preparado para volver a jugar, aunque no dio avances sobre la alineación y es una incógnita saber el rol que tendrá el croata ante Genoa.