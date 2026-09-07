Imparables; Toluca, primer campeón mexicano de la Leagues Cup

Héctor Cantú

Los ‘Diablos Rojos’ del Toluca se coronaron campeones de la Leagues Cup luego de derrotar 2-0 a Monterrey y se convirtieron en el primer equipo de la Liga MX en levantar este título desde que se hizo oficial en el 2023.

El equipo mexiquense supo jugar con inteligencia y aprovechó los errores del rival para conquistar el torneo que enfrentó a clubes de la Liga MX y la MLS.

Aunque los ‘Rayados’ dominaron buena parte del encuentro, dos golpes contundentes dejaron al equipo de Matías Almeyda con el subcampeonato.

El primer tanto llegó muy temprano. A los cuatro minutos, Alexis Vega aprovechó un error defensivo, se anticipó a la marcación y mandó la pelota al fondo de las redes para adelantar a los ‘Diablos Rojos’.

Después del gol, Monterrey buscó el empate por todos los medios. Lucas Ocampos tuvo una opción clara en la primera parte, pero su disparo quedó en las manos de Hugo González, quien terminó siendo uno de los jugadores clave en la victoria escarlata.

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Ni siquiera los cambios realizados por Monterrey lograron que el equipo se acercara en el marcador. A 20 minutos del final llegó el segundo y definitivo tanto del último bicampeón de liga del futbol mexicano.

Un error del arquero Esteban Andrada dejó a Helinho con la puerta abierta para empujar la pelota al fondo de las redes y sentenciar el encuentro.

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Helinho aparece en la gran final de #LeaguesCup2026 y amplía la ventaja de @TolucaFC en Houston ❤️‍?



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Toluca incluso pudo marcar un tercer gol para redondear la goleada, pero el disparo de Jorge Díaz terminó estrellándose en el poste izquierdo del arco defendido por Andrada.

La Leagues Cup se convirtió en el sexto título de Antonio Mohamed con Toluca, después de conquistar dos campeonatos de liga, una Concacaf Champions League, un Campeón de Campeones y una Campeones Cup.