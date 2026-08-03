Toluca levantó la cabeza en el momento preciso

Hiram Marín

El Infierno escarlata ardió con fuerza en el Nemesio Diez para presenciar la victoria de Toluca 3-1 sobre Necaxa. Edgar 'Gacelo' López desató el festejo local al minuto 30, aunque Julián Carranza respondió para los Rayos al igualar al 42'.

Sin embargo, en el suspiro del primer tiempo, Everardo López conectó al 50' para devolverle la ventaja a los Diablos. Toluca tejió su triunfo con posesión dominante y desbordes constantes, impuso sus condiciones de principio a fin sobre el césped.

En contraste, Necaxa peleó con fiereza pero sucumbió ante la indisciplina y los errores defensivos en momentos clave del partido. La tarjeta roja a Carranza al 45' mermó a los visitantes, cuya noche empeoró con la expulsión de Agustín Oliveros al 79'.

El destino del encuentro terminó por sellarse al 57' cuando un desafortunado autogol del arquero Luis Jiménez incrementó la distancia mexiquense.

Apenas un minuto después, al 58', la tribuna estalló con el esperado ingreso a la cancha del uruguayo Federico Viñas. El ariete entró por Edgar López para refrescar el ataque y dar muestra del poderío ofensivo con el que Toluca cerró el juego.

El silbatazo final consolidó una victoria revitalizante para unos Diablos que llegan encendidos y con la moral al máximo en la tabla y listos para la Leagues Cup.