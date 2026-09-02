'El Diablo' hizo de las suyas; Toluca, primer finalista de la Leagues Cup

Héctor Cantú

Los ‘Diablos Rojos’ del Toluca se convirtieron en el primer finalista de la Leagues Cup 2026 luego de dejar en el camino a León, su rival en turno en la fase de semifinales.

El cuadro de Antonio Mohamed hizo valer su posición en la clasificación de la Liga MX y acabó con los sueños de ‘La Fiera’ que poco pudo hacer para sacar un mejor resultado.

¡Gol de los Diablos! ?



Federico Pereira aparece para abrir el marcador en Houston y poner arriba a @TolucaFC antes del descanso ⚽️❤️‍?



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Los mexiquenses fueron un equipo totalmente ofensivo; en total el equipo escarlata logró 13 disparos durante el encuentro, mientras que los ‘Panzas Verdes’, que se nublaron en la primera parte a la ofensiva, solamente acumular 9 tiros.

Un rebote quedó a merced de Federico Pereira, quien sin pensarlo y de bote pronto, prendió el balón para marcar un golazo que adelantó al equipo mexiquense.

En la segunda mitad, León tampoco encontró los caminos a través de los cuales pudiera lograr la paridad.

Federico Viñas sentenció el partido a 21 minutos del final luego de finalizar una jugada de asociación perfecta para poner el 2-0 definitivo.

Si León aún guardaba esperanzas de poder venir de atrás, quedaron esfumadas al minuto 75 con la expulsión de Jhohan Romaña por doble cartón amarillo por reclamación.

¡Llegó el segundo de los Diablos en Houston! ⚽️❤️‍?



Gran asociación entre Helinho, Jorge Díaz Price y Federico Viñas, que define con sutileza para aumentar la ventaja de @TolucaFC ?



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De esta manera, Los ‘Diablos Rojos’ buscan su segundo título internacional en el año luego de haber ganado la Copa Campeón de Campeones de la Concacaf en la que derrotó en penales a Tigres por 6-5.

Toluca espera al ganador de la llave entre América y Monterrey en e partido por el título, mientras que León jugará el partido por el tercer lugar.