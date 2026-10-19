Karla Villegas Gama
Las 5 imperdibles para arrancar la semana
El Ballon d'Or y la Serie Mundial marcan la agenda deportiva.
El futbol europeo vive días de grandes rivalidades y reconocimientos, mientras la MLB entra en una etapa decisiva. Estas son las cinco noticias que debes saber para iniciar la semana.
Este lunes 26 de octubre se conocerá a los ganadores del Ballon d’Or. Entre los candidatos de la rama varonil destacan Lamine Yamal, Kylian Mbappé y Harry Kane, mientras que en la femenil figuran Alexia Putellas, Caroline Graham Hansen y Patri Guijarro. Durante la gala también se entregarán otros cinco galardones en ambas ramas, además del Premio Sócrates a la labor social.
Real Madrid venció 2-1 a Barcelona en el Camp Nou y acortó distancias en la clasificación de La Liga. Aunque los ‘Merengues’ se mantienen en tercer lugar, están a un punto del Atlético de Madrid y a tres de los ‘Blaugranas’. Para el conjunto catalán, el resultado significó su primera derrota en el torneo, además de perder a Xavi Espart durante siete semanas por una lesión en el tobillo.
Milwaukee Brewers tomó ventaja de 2-0 en la Serie Mundial tras aprovechar la localía. Este lunes 26 de octubre, el Clásico de Otoño se trasladará a Tampa, donde los Rays disputarán los siguientes tres encuentros, en caso de ser necesarios. Si la serie se extiende a un sexto partido, regresará a Milwaukee para su definición.
El torneo de clubes disputará la Jornada 3 el miércoles 28 y jueves 29 de octubre. Barcelona, único equipo con dos victorias, se medirá al HB Køge. Entre los encuentros más atractivos destacan Chelsea-Roma, Bayern Munich-Real Madrid y Lyon-Inter.
La Bundesliga vivirá su primer clásico de la temporada cuando Bayern Munich reciba a Borussia Dortmund el sábado 31 de octubre en la Allianz Arena. Los ‘Bávaros’ lideran la competencia con 17 puntos, los mismos que las ‘Abejas’, solo la diferencia de goles separa a ambos equipos.
LO MÁS VISTO
ADVERTISEMENT