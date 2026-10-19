Las 5 imperdibles para arrancar la semana

Karla Villegas Gama

El futbol europeo vive días de grandes rivalidades y reconocimientos, mientras la MLB entra en una etapa decisiva. Estas son las cinco noticias que debes saber para iniciar la semana.

Todo listo para la ceremonia del Ballon d’Or Reuters

Este lunes 26 de octubre se conocerá a los ganadores del Ballon d’Or. Entre los candidatos de la rama varonil destacan Lamine Yamal, Kylian Mbappé y Harry Kane, mientras que en la femenil figuran Alexia Putellas, Caroline Graham Hansen y Patri Guijarro. Durante la gala también se entregarán otros cinco galardones en ambas ramas, además del Premio Sócrates a la labor social.

El Clásico fue ‘Merengue’ Reuters

Real Madrid venció 2-1 a Barcelona en el Camp Nou y acortó distancias en la clasificación de La Liga. Aunque los ‘Merengues’ se mantienen en tercer lugar, están a un punto del Atlético de Madrid y a tres de los ‘Blaugranas’. Para el conjunto catalán, el resultado significó su primera derrota en el torneo, además de perder a Xavi Espart durante siete semanas por una lesión en el tobillo.

Tampa y Milwaukee pelean por la Serie Mundial Reuters

Milwaukee Brewers tomó ventaja de 2-0 en la Serie Mundial tras aprovechar la localía. Este lunes 26 de octubre, el Clásico de Otoño se trasladará a Tampa, donde los Rays disputarán los siguientes tres encuentros, en caso de ser necesarios. Si la serie se extiende a un sexto partido, regresará a Milwaukee para su definición.

Regresa la Champions League femenina Reuters

El torneo de clubes disputará la Jornada 3 el miércoles 28 y jueves 29 de octubre. Barcelona, único equipo con dos victorias, se medirá al HB Køge. Entre los encuentros más atractivos destacan Chelsea-Roma, Bayern Munich-Real Madrid y Lyon-Inter.

Se avecina Der Klassiker Reuters

La Bundesliga vivirá su primer clásico de la temporada cuando Bayern Munich reciba a Borussia Dortmund el sábado 31 de octubre en la Allianz Arena. Los ‘Bávaros’ lideran la competencia con 17 puntos, los mismos que las ‘Abejas’, solo la diferencia de goles separa a ambos equipos.