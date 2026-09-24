Cerraron las votaciones para el Ballon d’Or

Redacción FOX Deportes

Los 100 periodistas de todo el mundo que conforman el jurado del Ballon d’Or tuvieron hasta la medianoche, hora europea, para emitir sus votos después de varias semanas de campaña alrededor de los principales candidatos.

¿Qué sucede si hay un EMPATE en la votación del Ballon d'Or 2026? ? ¿Qué dice el reglamento?



Aquí está la respuesta OFICIAL ➡️ https://t.co/VFTXVbGknt#ballondor pic.twitter.com/svM3r0FKGq — Ballon d'Or (@ballondor) September 27, 2026

El sucesor del francés Ousmane Dembélé se conocerá el 26 de octubre durante una ceremonia que, por primera vez, tendrá lugar en Londres. El evento es organizado por la revista France Football en asociación con la UEFA.

También se conocerá a la ganadora del Ballon d’Or femenino, elegido por un jurado de 50 periodistas, además de los vencedores del resto de las categorías, entre ellas los trofeos Kopa, Yashin y Johan Cruyff.

La lista dorada: Los 30 candidatos al Ballon d'Or 2026

La redacción de France Football seleccionó una lista de 30 candidatos al Ballon d’Or. En la categoría masculina votan 100 periodistas representantes de los primeros 100 países de la clasificación de la FIFA, mientras que en la femenina participan 50.

Cada miembro del jurado efectúa una lista de 10 jugadores en orden de preferencia, a los que se les atribuyen los siguientes puntos: 15 al primero, 12 al segundo y 10 al tercero, y posteriormente 8, 7, 5, 4, 3, 2 y 1.

El periodo de evaluación comprende del 3 de agosto de 2025 al 19 de julio de 2026 e incluye las competiciones internacionales disputadas durante ese lapso. En el caso del Ballon d’Or femenino, la Copa Africana de Naciones, que terminó el 16 de agosto, contará para la próxima edición.