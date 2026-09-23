Joao Félix le da el Ballon d'Or a Lamine Yamal: "te deja pegado a la tele"

Héctor Cantú

La carrera por el Ballon d'Or 2026 continúa y una nueva voz se unió a la lista de futbolistas que respaldan a Lamine Yamal para conquistar el premio.

Se trata del portugués João Félix, quien en entrevista con el diario AS se decantó por el jugador del Barcelona.

Para Félix, más allá de los récords, el ganador del Ballon d'Or debe ser un futbolista con características que le permitan dejar huella en la historia de este deporte.

Lamine Yamal supera el medio centenar de goles

“Siempre defendí que el Balón de Oro es para el jugador que es una estrella y merece ser recordado en el futbol. Si hay un jugador que pones la tele y te deja pegado a la tele viéndolo jugar es Lamine. Es verdad que Mbappé y Vinícius Jr. han hecho una gran temporada, pero Lamine es futbol y además ha ganado el Mundial y eso lo acerca más al Balón de Oro”, se sinceró con el diario español.

Sobre su ausencia en la lista final, a pesar de haber sido campeón en el futbol árabe con Al-Nassr, el compañero de Cristiano Ronaldo se mostró despreocupado y atribuyó su ausencia al desconocimiento que, desde su perspectiva, todavía existe sobre la Saudi Pro League.

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“No estoy muy preocupado con eso, la verdad. Si no salí, no me preocupa, estoy tranquilo con eso. La gente todavía ve a la liga saudí como infravalorada y aunque he hecho una muy buena temporada no aparecí. Estoy tranquilo. Probablemente si hubiéramos llegado más lejos en el Mundial, quién sabe, esto es así”, agregó el exjugador del Atlético de Madrid y Barcelona.

João Félix se encuentra concentrado con la Selección Portuguesa, que durante esta Fecha FIFA enfrentará a Gales, Noruega y Dinamarca en la Nations League.