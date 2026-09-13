Lamine Yamal, por encima de Kylian Mbappé y sin tapujos: "El Balón de Oro me lo merezco yo"

Héctor Cantú

Lamine Yamal encendió una rivalidad que promete varios capítulos y que podría enfrentar durante años a dos de los grandes referentes del futbol mundial.

Con la ceremonia del Ballon d'Or cada vez más cerca, el jugador del Barcelona no escondió sus aspiraciones y se colocó junto a Kylian Mbappé entre los dos mejores futbolistas del mundo.

Una declaración que inevitablemente recuerda las comparaciones que durante años protagonizaron Lionel Messi y Cristiano Ronaldo. Esta vez, Yamal puso directamente sobre la mesa el nombre del referente del Real Madrid.

“Yo creo, sinceramente, que los mejores del mundo somos dos y este año me lo merecería yo por lo que he ganado. Para mí somos (Kylian) Mbappé y yo los mejores del mundo. Pero está claro y todo el mundo que ve los partidos lo sabe”, declaró Yamal para el canal Movistar.

Con sus palabras, el atacante del Barcelona dejó claro que considera a Mbappé su principal rival en la carrera por convertirse en el mejor futbolista del mundo.

La declaración llega además en un gran momento para Yamal, quien viene de conseguir su tercer doblete consecutivo en La Liga, una marca que Lionel Messi también alcanzó con Barcelona durante la temporada 2012/13.

Y todavía quedan enfrentamientos directos entre ambos. El Clásico pondrá frente a frente a las figuras de Barcelona y Real Madrid en una rivalidad que ya no estará limitada a La Liga: Yamal ha dejado claro que también quiere competir con Mbappé por los máximos reconocimientos individuales del futbol.