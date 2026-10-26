Xavi Espart, la otra muy mala noticia para el Barcelona

Héctor Cantú

El varapalo que sufrió el Barcelona ante el Real Madrid en el primer Clásico de la temporada no terminó con la derrota por 2-1.

El equipo de Hansi Flick, diezmado por las lesiones, tendrá que afrontar una nueva baja, la del juvenil Xavi Espart, quien había destacado en los duelos ante el Paris Saint-Germain y el propio Real Madrid antes de lesionarse.

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Tras realizarle las pruebas médicas correspondientes, el cuerpo médico del Barcelona detectó una lesión grave en el tobillo derecho, en el que el futbolista ya presentaba molestias antes de enfrentarse al conjunto merengue.

El tiempo de recuperación de Espart podría superar los dos meses, por lo que el juvenil se perdería varios partidos importantes.

Barcelona no podría contar con Xavi, quien había ocupado la posición de lateral izquierdo, en los enfrentamientos ante Aston Villa y Manchester City en la Champions League, así como en los compromisos contra Atlético de Madrid, segundo clasificado de La Liga, y Villarreal en el torneo doméstico.

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Además, Hansi Flick tendría que buscar alternativas para los encuentros ante Alavés, Deportivo La Coruña, Celta de Vigo, Málaga y Real Sociedad en La Liga, así como frente al Sabah en la Champions League.

Tras la derrota en El Clásico, el Barcelona quedó a dos puntos del Atlético de Madrid y a tres del Real Madrid, sus principales rivales en la clasificación.