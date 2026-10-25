Real Madrid terminó con el invicto de Barcelona y tiene vida en La Liga

Oscar Sandoval

Real Madrid derrotó 2-1 a Barcelona en un clásico lleno de emociones y dio un golpe importante en la pelea por La Liga. El conjunto ‘Merengue’ terminó con la racha de nueve victorias consecutivas del campeón y recortó a tres puntos la distancia con los azulgrana, que conservaron el liderato pese a la derrota.

El equipo blanco salió decidido a imponer condiciones y planteó una batalla intensa en el mediocampo. Los movimientos defensivos del Madrid complicaron la generación de juego del Barcelona, que atravesó momentos de desconcierto ante la presión de su rival.

El partido se convirtió en un intercambio de golpes y ambos equipos encontraron espacios para generar peligro. Real Madrid rompió el empate al minuto 40, cuando un despeje de Gerard Martín rebotó en las piernas de Kylian Mbappé y terminó en el fondo de la portería. Lamine Yamal desperdició una oportunidad clara antes del descanso y el conjunto azulgrana se marchó al vestidor en desventaja.

El gol más fácil de Kylian Mbappé ante el Barcelona

Barcelona reaccionó en la segunda mitad y encontró el empate al minuto 61 con un disparo cruzado de Raphinha. Los locales recuperaron confianza y estuvieron cerca de darle la vuelta al marcador, pero Andriy Lunin apareció con una gran atajada ante un remate de Gerard Martín para mantener con vida al conjunto blanco.

Arda Güler, Jude Bellingham y Eduardo Camavinga construyeron la jugada que terminó por decidir El Clásico. El francés apareció dentro del área y asistió a Mbappé, quien remató con la portería abierta para marcar el 2-1 al minuto 86 y silenciar a la afición azulgrana.

Real Madrid pasó de estar a nueve puntos de Barcelona a colocarse a solo tres, terminó con el invicto del campeón, ganó El Clásico y reabrió la pelea por el título. Mbappé apareció cuando más lo necesitaban los ‘Merengues’ y convirtió una victoria en un golpe directo al liderato de La Liga.