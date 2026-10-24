Real Madrid pierde a Thibaut Courtois para El Clásico

Oscar Sandoval

Real Madrid sufrió una baja de última hora para El Clásico contra Barcelona. Thibaut Courtois quedó fuera de la convocatoria debido a un proceso gripal, según confirmó el conjunto ‘Merengue’ a través de sus redes sociales.

El belga intentó recuperarse a tiempo para viajar a la ciudad condal y defender la portería blanca en el Camp Nou, pero no lo logró.

Courtois, baja de última hora.https://t.co/XZ84TYRyza — Real Madrid C.F. (@realmadrid) October 25, 2026

El club informó que Courtois no viajaría a Barcelona “debido a un proceso gripal” y que Illia Voloshyn ocuparía su lugar en la convocatoria. La ausencia del guardameta representa un contratiempo importante para José Mourinho, quien tendrá que afrontar uno de los partidos más exigentes de la temporada sin su portero titular.

El guardameta de 34 años realizó un último intento por estar disponible y viajar a Cataluña durante la tarde previa al encuentro. Sin embargo, no recibió luz verde y quedó descartado definitivamente para el enfrentamiento contra el conjunto azulgrana.

Andriy Lunin tendrá la responsabilidad de defender la portería del Real Madrid en El Clásico, mientras que su compatriota Voloshyn, convocado desde el Castilla, ocupará un lugar en el banquillo.

El equipo blanco pierde a uno de sus principales referentes defensivos y el ucraniano tendrá la oportunidad de responder en un escenario de máxima exigencia, en un partido con tres puntos vitales en juego.