Barcelona podría dar un golpe a La Liga en El Clásico

Oscar Sandoval

El Clásico entre Barcelona y Real Madrid tendrá mucho más que tres puntos en juego. El enfrentamiento entre los dos gigantes del futbol español podría marcar el rumbo de La Liga, con un conjunto azulgrana que busca ampliar su ventaja en el liderato y un equipo blanco que necesita evitar que la distancia siga creciendo.

Real Madrid y Barcelona llegan a El Clásico con cuentas iguales

Barcelona es bicampeón del futbol español y tiene la oportunidad de dar un golpe importante en la pelea por su tercer título consecutivo. Los 'Merengues' tendrán la obligación de frenar al líder, porque una derrota los dejaría a nueve puntos de distancia, una desventaja considerable pese a que todavía queda buena parte de la temporada.

El conjunto azulgrana llega en plenitud después de un arranque imparable en La Liga. Nueve victorias consecutivas, 39 goles y ninguna derrota respaldan el gran momento de Barcelona, que buscará aprovechar su condición de local para ampliar la diferencia y fortalecer su candidatura al título.

Los debutantes en El Clásico

Real Madrid ha tenido un inicio de temporada marcado por los altibajos, pero parece haber recuperado confianza luego de sus últimos resultados y saben que una victoria le permitiría recortar distancias y meterse de lleno en la pelea por el liderato, mientras que una derrota complicaría considerablemente sus aspiraciones.

El Clásico no definirá al campeón, pero podría cambiar el rumbo de La Liga. Después del enfrentamiento todavía quedarán 29 jornadas por disputar, aunque una victoria del Barcelona abriría una brecha de nueve puntos. El título no estará en juego de manera definitiva, pero el equipo blanco podría salir del partido con una desventaja que lo obligaría a perseguir al líder lo que resta de la temporada.