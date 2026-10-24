¿Cuánto pierde Real Madrid sin Vinícius Júnior en El Clásico?

Oscar Sandoval

Real Madrid enfrentará El Clásico sin Vinícius Júnior, una ausencia importante en el ataque del conjunto blanco que pondrá fin a una racha de 14 enfrentamientos consecutivos del brasileño ante Barcelona en La Liga. Sin embargo, los números recientes del ‘7’ frente a los azulgrana abren el debate sobre el verdadero peso de su baja.

El conjunto ‘Merengue’ afrontará uno de los partidos más importantes del curso sin ‘Vini’, quien acumula cinco clásicos y 502 minutos sin marcarle al Barcelona. Su último gol ante el conjunto catalán en liga llegó durante la temporada 2023/24.

Aquel tanto en el Santiago Bernabéu puso fin a una sequía de seis enfrentamientos sin anotar ante Barcelona. Sin embargo, el brasileño volvió a perder protagonismo goleador y llegará a su próxima cita con una nueva racha pendiente de romper.

Los números reflejan una deuda goleadora de Vinícius en El Clásico. El atacante acumula dos goles y cuatro asistencias en 14 enfrentamientos de La Liga contra Barcelona, con 1,206 minutos disputados.

Su ausencia representa una baja para Real Madrid, aunque sus registros recientes demuestran que el equipo blanco lleva varios clásicos sin encontrar en el ‘7’ una solución frente al arco rival.