Barcelona pierde a Dani Olmo para El Clásico y varias semanas más

Oscar Sandoval

Barcelona no solo perdió tres puntos en su visita a París por la Champions League, también regresó con una baja importante. Dani Olmo sufrió una lesión muscular ante PSG y estará fuera de actividad aproximadamente un mes, por lo que se perderá El Clásico contra Real Madrid.

COMUNICADO MÉDICO



Las pruebas realizadas han confirmado que Dani Olmo sufre una lesión en el aductor izquierdo como consecuencia de una acción traumática con un jugador rival durante el partido contra el Paris Saint-Germain.



El tiempo estimado de baja es de aproximadamente un… pic.twitter.com/ba7RUIFsom — FC Barcelona (@FCBarcelona_es) October 21, 2026

El mediocampista abandonó el terreno de juego al minuto 27 del enfrentamiento contra el conjunto parisino y las primeras sensaciones no eran alentadoras. Sin embargo, el alcance de la lesión quedó pendiente de las pruebas médicas a las que fue sometido.

Barcelona confirmó que Olmo “sufre una lesión en el aductor izquierdo” y añadió que “el tiempo estimado de baja es de aproximadamente un mes”.

La lesión representa un nuevo contratiempo para el conjunto azulgrana, que perderá a Olmo para El Clásico y podría afrontar sin él otros compromisos importantes de La Liga y la Champions League. El objetivo será recuperarlo después de la Fecha FIFA de noviembre, siempre que su evolución sea favorable.