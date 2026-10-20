El PSG acabó con el paso perfecto del Barcelona

Héctor Cantú

El paso perfecto del Barcelona llegó a su fin en el Parque de los Príncipes, luego de caer 4-2 ante el PSG en un partido memorable dentro del marco de la fase de liga de la Champions League.

Los dirigidos por Hansi Flick fallaron en momentos clave y terminaron pagando caro la derrota ante el bicampeón del torneo de clubes más importante del mundo, que volvió a demostrar por qué es considerado el mejor equipo de Europa.

Who else but Désiré Doué? ? That's now back-to-back #UCL games with a goal for the PSG forward ? Don't miss the #UCL on @paramountplus ? https://t.co/XT4VRfYx8D — CBS Sports Golazo ⚽️ (@CBSSportsGolazo) October 20, 2026

Luis Enrique sabía cómo sacar de su zona de confort a Lamine Yamal y lo aplicó a la perfección, al grado de que el juvenil del Barcelona terminó enfadado y con un visible gesto de frustración.

El propio Yamal cometió el error que derivó en el primer tanto del equipo parisino. Un pase comprometido terminó en los botines de Désiré Doué, quien, con un potente disparo, venció a Joan García.

What a moment for the La Masia graduate Xavi Espart ? He gets his first #UCL goal on his first #UCL start ? https://t.co/S3Nhzb8v3x — CBS Sports Golazo ⚽️ (@CBSSportsGolazo) October 20, 2026

El Barcelona tuvo algunas aproximaciones que no supo aprovechar. Una de ellas estuvo en los pies de Anthony Gordon y otra, en los de Fermín López.

En la segunda mitad, Xavi Spart logró recortar distancias por el costado derecho con una gran definición.

Fermín López desaprovechó otra oportunidad clara de gol antes de que el PSG volviera a ponerse arriba en el marcador.

Lamine Yamal with another sensational finish ?‍?✨ https://t.co/tpSGLfVhqO — CBS Sports Golazo ⚽️ (@CBSSportsGolazo) October 20, 2026

En esta ocasión, un cabezazo certero de Lucas Hernández terminó en el fondo de las redes para desatar la locura en la casa parisina.

Lamine Yamal tendría la oportunidad de sacarse la espina tras los minutos previos y logró empatar el marcador con una jugada individual que culminó de manera exquisita con un potente disparo al primer poste.

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Sin embargo, la felicidad duró muy poco y el PSG recuperó la ventaja con un disparo descomunal de Vitinha, quien puso cifras definitivas al encuentro.

Con un Barcelona volcado al frente un nuevo error en la entrega de Lamine Yamal derivó en el cuarto y definitivo tanto del PSG en la figura de Fabián Ruiz.

El PSG se mantiene como líder de la competición con paso perfecto, mientras que el Barcelona cayó hasta la quinta posición tras sufrir su primera derrota en el torneo.