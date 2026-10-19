PSG vs. Barcelona una 'guerra' que garantiza goles al por mayor

Héctor Cantú

Barcelona y Paris Saint Germain protagonizarán una batalla épica en uno de los enfrentamientos más esperados de la fase de la liga de la UEFA Champions League 2026/27.

El equipo de Hansi Flick visitará el Parque de los Príncipes, inmueble donde logró su última victoria en la ida de los cuartos de final de la edición 2023/24 y en el que expondrá su racha perfecta que arrastra en la presente temporada.

Sin embargo, el PSG, actual bicampeón del torneo, no le pondrá sencillas las cosas a Lamine Yamal y compañía. En los dos partidos anteriores demostró que pueden controlar a toda la plantilla culé y en esta ocasión, quieren mantener la hegemonía sobre el cuadro español.

Será el duelo que termine con el empate de victorias que arrastran ambos equipos en su historial. Hasta ahora, ambos gozan de 6 triunfos y 4 empates, por lo que este encuentro decantará la balanza hacia alguno de los dos lados.

Lo que está garantizado en esta batalla son los goles. Barcelona y PSG nunca, han empatado sin anotación, además de que en 7 de sus últimos 10 partidos se han marcado, al menos, cuatro goles en total.

? Laporta, junto al resto de la directiva, presente en el entrenamiento del Barça en París. ? @10JoseAlvarez https://t.co/xZUp0NS2qI — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) October 19, 2026

Aún queda viva la goleada de 6-1 del Barcelona en el Camp Nou en el lejano 2017 y también siguen escociendo los dos 4-1 que logró el PSG en Barcelona en 2021 y en 2024, ambos en fase de eliminación directa.

Por si fuera poco, esta rivalidad tendrá un grado extra de morbo, pues Ferrán Torres, hoy jugador y goleador del PSG, se enfrentará a sus excompañeros después de haberse convertido en el gran héroe de la selección de España en el Mundial 2026.