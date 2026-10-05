Las 5 imperdibles para arrancar la semana

Karla Villegas Gama

El futbol de selecciones vive días de despedidas y definiciones, mientras la MLB entra en una etapa decisiva y la Liga MX prepara su regreso. Estas son las cinco noticias que debes saber.

Lionel Messi se despide de la Selección Argentina Reuters

Este martes 6, el capitán de la ‘Albiceleste’ jugará su último partido con la selección nacional. Messi se despedirá ante Benín en el Estadio Monumental después de disputar 207 encuentros con la absoluta, en los que anotó 125 goles y dio 68 asistencias.

Continúan los playoffs de la MLB Reuters

Las Series Divisionales siguen su curso. En la Liga Americana, Tampa Bay Rays lidera 1-0 ante New York Yankees y Chicago White Sox tiene la misma ventaja sobre Cleveland Guardians. En la Liga Nacional, Milwaukee Brewers domina 2-0 a San Diego Padres, mientras que Los Angeles Dodgers y Atlanta Braves están empatados 1-1.

México busca cerrar con triunfo Mexsport

La Selección Mexicana busca cerrar su serie de amistosos con un triunfo ante Chile. El ‘Tri’ viene de empatar con Colombia y Perú, además de perder contra Estados Unidos, por lo que tendrá su última oportunidad de conseguir una victoria este martes 6 de octubre ante la ‘Roja’.

La Nations League ante la Jornada 4 Reuters

El torneo de selecciones de la UEFA tiene 18 partidos pendientes, todos programados entre el 5 y 6 de octubre. España, Portugal y Suiza son las únicas selecciones de la Liga A que han ganado todos sus encuentros hasta el momento.

La Liga MX vuelve a la actividad Mexsport

Después de una Fecha FIFA de 13 días, el torneo mexicano regresará este viernes 9 con la Jornada 11, que tendrá dos clásicos: Atlas-Guadalajara y Pumas-Cruz Azul. El líder Toluca visitará a Tigres, mientras que América se medirá a Monterrey.