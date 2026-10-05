Los Braves remontaron y ya empataron la Serie con Dodgers

Hiram Marín

En el Juego 2 de la Serie de División de la Liga Nacional (NLDS) , los Atlanta Braves vinieron de atrás y vencieron 3-2 a Los Angeles Dodgers para empatar la serie 1-1. Fue un duelo sumamente apretado y marcado por el picheo en las entradas finales.

A la ofensiva por Atlanta, Michael Harris II lideró el ataque bateando de 5-3 con una carrera impulsada y una anotada, acompañado por Mauricio Dubón, quien conectó un imparable productor de carrera. Ronald Acuña Jr. y Matt Olson también contribuyeron anotando una carrera cada uno para sellar la ventaja definitiva de los Braves.

Por los Dodgers, Freddie Freeman impulsó una carrera conectando un cuadrangular solitario y cerró la jornada de 4-2, mientras que Max Muncy disparó un home run solitario para aportar la segunda anotación local. Sin embargo, la ofensiva de Los Ángeles se vio limitada a solo 6 imparables en todo el encuentro.

En el pitcheo, el abridor de Los Angeles, Blake Snell, tuvo problemas con el control al otorgar 5 bases por bolas en 3.2 entradas lanzadas, permitiendo 3 hits y 1 carrera limpia. Por Atlanta, el relevo contuvo a la potente alineación angelina, cerrando el juego Raisel Iglesias para amarrar la victoria de 3-2 y llevar la serie igualada a Atlanta