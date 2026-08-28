Con la mínima, los Braves superaron a los Dodgers

Hiram Marín

En un duelo de pitcheo de alta intensidad en Truist Park, los Atlanta Braves se impusieron 1-0 sobre Los Angeles Dodgers para completar una exhibición defensiva perfecta.

La efectividad en el momento oportuno fue la clave del encuentro, donde ambas serpentinas apretaron el brazo y mantuvieron el margen al mínimo de principio a fin.La única carrera de la jornada llegó en la mismísima primera entrada gracias al madero de Drake Baldwin.

El catcher de los Braves conectó el batazo oportuno frente al abridor Yoshinobu Yamamoto, mandando la bola al plato para registrar la remolcada que posteriormente sería la única y la del triunfo.

Con ese único ataque madrugador, Atlanta tomó una ventaja que jamás soltaría.El dominio de la novena local se cimentó desde la loma de los disparos con un trabajo monticular formidable que contuvo a las figuras rivales.

Pese a que la ofensiva angelina pegó cinco imparables —incluyendo a Mookie Betts—, los lanzadores de Braves apretaron en los momentos críticos.

respuesta en situaciones de riesgo.Dodgers intentó reaccionar en la recta final, pero la defensiva y el relevo de los Braves sellaron la puerta sin conceder libertades. Yamamoto cargó con la apretada derrota pese a tolerar apenas cuatro imparables en su labor.

Con este triunfo de 1-0, Atlanta dejó en claro cómo dominar un choque de gigantes mediante pitcheo de élite.