Redacción FOX Deportes
¿Cuándo y dónde será el último partido de Lionel Messi con Argentina?
El Monumental recibirá el homenaje al capitán argentino el 6 de octubre.
Tras anunciar su retiro de la Selección Argentina, Lionel Messi vestirá por última vez la camiseta nacional ante Benín.
Messi cerrará su carrera internacional después de 21 años, en los que disputó 207 partidos, marcó 125 goles y dio 68 asistencias. Además, ganó la Copa del Mundo 2022, las Copas América 2021 y 2024 y la Finalissima 2022.
Con las selecciones juveniles, Messi debutó en 2004 y conquistó el Mundial Sub-20 en 2005 y los Juegos Olímpicos en 2008.
Argentina vs. Benín se disputará el martes 6 de octubre a las 8:00 p.m. hora de Argentina (7:00 p.m. ET / 4:00 p.m. PT en Estados Unidos).
¿Dónde se juega el partido Argentina vs. Benín?
El encuentro tendrá como sede el Estadio Monumental de Buenos Aires.
¿Quiénes están convocados para el partido Argentina vs. Benín?
Lionel Scaloni convocó a los siguientes jugadores para los amistosos de la Selección Argentina, de acuerdo con la lista publicada por la AFA:
Porteros: Emiliano Martínez, Chelsea; Juan Musso, Atlético de Madrid; Gerónimo Rulli, Manchester City.
Defensas: Agustín Giay, Palmeiras; Leonardo Balerdi, Roma; Cristian Romero, Atlético de Madrid; Lisandro Martínez, Manchester United; Juan Foyth, Villarreal; Facundo Medina, Bayer Leverkusen; Nicolás Tagliafico, Olympique Lyon; Valentín Barco, Chelsea; Valentín Gómez, Real Betis.
Medios: Enzo Fernández, Manchester City; Alexis Mac Allister, Liverpool; Giovani Lo Celso, Betis; Ezequiel Palacios, Ipswich Town; Rodrigo De Paul, Inter Miami; Nicolás Paz, Como; Franco Mastantuono, Fiorentina; Ezequiel Fernández, Bayer Leverkusen; Santiago Simón, Toluca.
Delanteros: Matías Soulé, Roma; Giuliano Simeone, Atlético de Madrid; Nicolás González, Juventus; Gianluca Prestianni, Benfica; José Manuel López, Palmeiras; Santiago Castro, Roma; Julián Álvarez, Atlético de Madrid; Lautaro Martínez, Internacional; Lionel Messi, Inter Miami.
Lionel Messi anunció su retiro de la Selección Argentina el 31 de agosto de 2026 a través de su cuenta de Instagram. “Me vacié, ya no tengo más para dar y aparte vienen chicos muy grandes atrás que merecen estar”, explicó.
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