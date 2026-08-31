Lionel Messi anuncia su retiro de la Selección Argentina

Héctor Cantú

a historia dorada de Lionel Messi con la Selección Argentina llegó a su final, luego de que el astro anunciara en una carta su decisión de no volver a vestir la camiseta de la ‘Albiceleste’.

En un texto escrito a mano, Messi confirmó lo que comenzaba a plantearse después del Mundial 2026, en el que Argentina terminó como subcampeona: no continuará con el equipo nacional.

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“Después de este tiempo que pasó desde la Final, pensándolo mucho, quiero comunicarles a todos que me retiro de la Selección. Fue una decisión que dolió y duele en el alma, pero entiendo que es el momento”, se lee en la carta del argentino.

Messi, quien levantó la Copa del Mundo en 2022 y disputó otras dos finales en 2014 y 2026, explicó que considera que llegó el momento de dar un paso al costado y abrirle espacio a una nueva generación.

“Me vacié. Ya no tengo más para dar y aparte vienen chicos muy grandes atrás que merecen estar. Gracias por todo el cariño de estos 20 años. Ahora voy a ser uno más de ustedes alentando y bancando siempre desde afuera”, agregó.

En total, Lionel Messi disputó 207 partidos con la Selección Argentina, en los que marcó 25 goles y aportó 68 asistencias.

Con la ‘Albiceleste’ conquistó la Copa América en 2021 y 2024, fue campeón olímpico en 2008 y levantó la Copa del Mundo en 2022.