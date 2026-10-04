Tranquilos, los errores que hundieron a México "son corregibles"

Enrique Gómez

Es curioso, México fue goleado por Estados Unidos pese a que fue mejor en el partido.

Sin caer en dramas, Rafael Márquez lamentó los tres errores garrafales que derivaron en los goles con los que el rival ganó el Clásico de la CONCACAF, pero insistió en también ver el lado positivo y levantar a los jugadores de cara al último partido de la Fecha FIFA ante Chile.

“Son errores corregibles. Me quedo con las cosas buenas que pasaron, porque hasta el gol que recibimos, el equipo había jugado bastante bien. Son cosas que se pueden corregir. Duele perder, duele que sea de esa manera porque fueron más bien regalos nuestros que aciertos del rival. Soy positivo e intentaremos el próximo partido equivocarnos lo menos posible”, analizó el técnico.

“En el futbol de gana, se empata y se pierde. Hay que estar siempre preparados para esto y lo más importante es saber sobreponernos lo más pronto posible porque tenemos otro partido en pocos días. Hay que hacer autocrítica de lo que hicimos bien y mal y seguir trabajando, esto es un proceso y confío en que podamos mantener el nivel que tuvimos hasta el minuto 28”, continuó.

Tras los empates contra Colombia y Perú, Márquez encajó su primera derrota como entrenador en un partido de muchas connotaciones y donde su equipo incurrió en errores groseros que espera no se repitan y a través de los cuales los futbolistas tomarán las lecciones debidas.

Dos goles a favor y cinco en contra, el balance de Rafa tras su primeros tres partidos como técnico.