PSG blinda su futuro con cinco renovaciones de golpe

Redacción FOX Deportes

Paris Saint-Germain busca darle continuidad a su proyecto durante los próximos años y para ello renovó los contratos de cinco jugadores.

Fabián Ruiz fue quien acordó la extensión más corta, pues permanecerá en el club hasta 2028.

Por su parte, Lucas Beraldo, quien llegó procedente de São Paulo en 2023; Senny Mayulu, de 20 años; el mediocampista João Neves y el defensa Willian Pacho renovaron hasta 2031.

Además, Luis Enrique seguirá al frente del equipo hasta 2030.