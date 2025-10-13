Willian Pacho vale lo mismo que 4 superestrellas de México

Héctor Cantú

El futbol mexicano ha dejado de producir futbolistas que se puedan cotizar alto en Europa, caso contrario a lo que ha logrado en los últimos años el equipo ecuatoriano al cual se derrotó en el Mundial 2002 en la fase de grupos.

La Selección Mexicana intentará sacudirse las malas sensaciones que dejó luego de ser goleado ante Colombia, cuando mida fuerzas ante Ecuador, ora de las escuadras de la CONMEBOL que estará en el próximo Mundial.

Hoy, el jugador más valioso de Ecuador vale poco menos que cinco de los máximos referentes del futbol mexicano en la actualidad, incluyendo a los dos jugadores con máximo valor en el mercado mundial.

William Pacho, el exquisito defensa del PSG, es el jugador mejor valuado de equipo ecuatoriano con un precio que oscila los 65 millones de euros. Un referente que es un inamovible en el esquema de Luis Enrique y uno de los artífices de todos los títulos que consiguió el equipo francés en el ciclo anterior.

Para apenas superar el valor de Pacho, México necesitaría juntar: a sus dos futbolistas con mayor valor del mercado mundial Santiago Giménez (25 millones de euros) y Edson Álvarez (24 mde); un histórico como Raúl Jiménez (5 mde); el jugador mexicano más caro de la Liga MX, Alexis Vega (10mde) y a su joya más incipiente, Gilberto Mora (4.5 mde).

Así, este quinteto, apenas lograría superar por 3.5 mde el valor de un solo jugador de Ecuador que en poco tiempo se ha convertido en un auténtico ídolo en el país sudamericano.

Aunque en su total, la plantilla de México (198.1mde ) tiene un valor superior al de Ecuador (187.6), la realidad es que México ha perdido presencia en el mercado internacional y ha sobrevaluado a los jugadores de una liga doméstica que de vez en vez se pierde en el ostracismo.

Esta será la ocasión 25 en la que ambos equipos se enfrenten, donde el historial dictamina una superioridad de México con 14 victorias, 4 derrotas y 6 empates.