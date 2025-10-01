El gol de Gilberto Mora acomodo el panorama de México en el Mundial sub-20

Enrique Gómez

Los goles que hizo Gilberto Mora fueron la diferencia entre estar en cuarto y el segundo lugar de grupo.

Luego de dos jornadas en el Mundial sub-20, la Selección Mexicana depende de sí misma para clasificar a los octavos de final del torneo que se está llevando a cabo en Chile. El Tri podría terminar la fase de grupos en segundo o tercer puesto; es decir, ya no podría finalizar como líder, pero tampoco como último.

Y como a la siguiente ronda avanzan los dos primeros de cada grupo y los cuatro mejores terceros lugares, el Tri tiene dos vías de llegada, aun así, solo la victoria le asegurará la clasificación.

Para la última fecha, México se enfrentará a Marruecos, el equipo que parecía más débil en el papel, pero que es el líder absoluto del Grupo C tras sus victorias ante España y Brasil; rivales a los que también ya enfrentó el conjunto ‘azteca’ y contra quienes empató con idénticos marcadores de 2-2.

Así el Grupo C, luego de las primeras dos fechas del Mundial sub-20 2025:

1. Marruecos, 6 puntos, +3 goles

2. México, 2 puntos, +0 goles

3. Brasil, 1 punto, -1 gol

4. España, 1 punto, -2 goles

Si el Tri gana, avanzará como segundo y con gran ánimo después de haber vencido al avasallador de potencias; si empata y Brasil y España no nombran un vencedor, igual clasificará directo, pero si iguala o pierde y hay ganador en el otro partido, caerá al tercer puesto y deberá esperar que al menos haya dos terceros lugares que tengan menos puntos al final de la fase de grupos.

Con la regla de que cuatro de los seis equipos que finalicen terceros de grupo avanzarán a la siguiente ronda, prácticamente todos los equipos llegan vivos a la siguiente ronda y dependiendo de sí mismos para clasificar, pues, aunque Brasil y España tienen un punto, será difícil que no se acrediten como uno de los mejores terceros si alguno gana en su último encuentro y lleva su cuenta a los cuatro puntos.

Si no hubiera sido por el doblete de Mora que le dio el empate al Tri ante ‘La Roja’, el equipo norteamericano estaría en tercer lugar y con todo en contra para avanzar a la siguiente ronda.