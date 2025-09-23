Gilberto Mora, el 'niño héroe' de México contra España

Enrique Gómez

La máxima promesa que tiene la Selección Mexicana está jugando en el Mundial sub-20 y dos goles suyos salvaron al Tri contra España. Gilberto Mora, a sus 16 años, no deja de hacerse presente.

Ya no solo son goles, Mora se sube a México al hombro y se pone la capa de héroe siendo adolescente.

Así fueron los goles de este partido celebrado en el Estadio Nacional Julio Martínez Prádanos de Chile:

· 1-0 (32’): Pared con Alexéi Domínguez, Mora controla y define con una curva a segundo poste

· 1-1 (42’): Golazo de Pablo García. Tiro de primera en las afueras del área y directo al ángulo

· 2-1 (79’): Penal bien ejecutado por Iker Bravo. Fuerte disparo, imposible para Emmanuel Ochoa

· 2-2 (87’): Mora remató de primera un recentro y puso el balón pegado a la base del poste

Con este resultado, ambos equipos se mantienen sin victorias en el Grupo de la Muerte del Mundial sub-20 celebrado en Chile, pero mientras el conjunto ‘azteca’ afrontará el último partido ante Marruecos con dos puntos tras los empates contra Brasil y España, el equipo ibérico solo tiene una unidad, pues cayó sorpresivamente contra el conjunto africano en su presentación para esta competencia.

Mora, quien jugó los 90 minutos al igual que en el 2-2 frente a Brasil, llega a este Mundial como uno de los jugadores más prometedores y ya históricos, pues cabe recordar que fue parte el Tri mayor que ganó la Copa Oro en el verano y se convirtió en el jugador más joven en ganar un trofeo oficial de la FIFA en torneos de selecciones mayores.

A sus casi 17 años, el extremo puede presumir siete goles en la Liga MX, tres en el Apertura 2025 y 15 goles con las selecciones menores de México, dos de ellas en esta Copa del Mundo sub-20.