Con Gilberto Mora a la cabeza; este es el Tri que jugará el Mundial Sub 20

Héctor Cantú

La Selección Mexicana ha dado a conocer la lista de futbolistas que viajarán a Chile para disputar el Mundial Sub 20 que comenzará el próximo 27 de septiembre.

En total, 21 jugadores han sido convocados por el técnico entre los que destacan Elías Montiel de Pachuca, Obed Vargas de Seattle Sounders y Gilberto Mora, la gran sensación de Xolos de Tijuana.

#Sub20 | ¡Se armó la lista! 📋🔥



Estos son los 2️⃣1️⃣ jugadores que buscarán la gloria en el Mundial de Chile 2025. 🌎

¡A dejar en alto el nombre de México! 🇲🇽#ProyectoSelecciones pic.twitter.com/7T1cvaBQWW — Selecciones Nacionales Menores (@miseleccionsubs) September 10, 2025

En total, el equipo mexicano contará con tres arqueros, cinco defensas, siete mediocampistas y 6 delanteros.

Cruz Azul es el equipo que más jugadores ha prestado para esta convocatoria con cuatro futbolistas, seguido por Chivas que aportó tres, uno de ellos, Juan Liceaga, anotado en el Tapatío.

Los únicos dos futbolistas que llegan provenientes del extranjero son Obed Vargas, quien nulificó recientemente a Leo Messi con el Seattle Sounders y el mediocampista César Garza, quien milita en el Dundee FC de la Scottish Premiership.

México debutará el 28 de septiembre cuando se enfrente Brasil para después enfrentarse a España y Marruecos.