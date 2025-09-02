Gilberto Mora sabe que Europa lo verá en el Mundial sub-20

Redacción FOX Deportes

Cuando sea el momento de jugar el Mundial sub-20, Gilberto Mora tendrá 17 años recién cumplidos y será uno de los jugadores más seguidos gracias a toda la experiencia que acumula en la Liga MX y por haber hecho historia durante el verano al ganar la Copa Oro con la selección mayor de México.

El mediocampista del Tijuana lo sabe, pero afronta el reto con madurez y calma, pues su carrera apenas comienza y de todas maneras, no podrá jugar en Europa hasta que cumpla la mayoría de edad; tal como sucedió en situaciones recientes con Franco Mastantuono y Endrick al firmar con el Real Madrid.

"En el Mundial sé que habrá visores de grandes clubes del mundo, pero por ahora trato de disfrutarlo y hablar en la cancha"🇲🇽



Gilberto Mora, seleccionado mexicano sub 20 pic.twitter.com/UOzkBlKfD5 — Claro Sports (@ClaroSports) September 2, 2025

“En el Mundial sé que van a estar visores de los grandes equipos y para mí es un orgullo que esos equipos están interesados. Estoy disfrutando, viviendo el presente y que la cancha hable”, comentó (a Claro) Mora, quien ya tiene 40 partidos jugados en la Primera División y siete goles en su cuenta personal.

Mora, campeón de la Copa Oro con México (con lo que se convirtió en el jugador más joven en ganar un torneo oficial de selecciones en la historia), ha llamado la atención de varios clubes en Europa, por lo que el Mundial sub-20 que se juega en octubre en Chile podría ser trascendental para su futuro inmediato.