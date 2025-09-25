México rescató heroicamente un punto ante Brasil en el Mundial Sub-20

Redacción FOX Deportes

México comenzó con empuje su debut mundialista frente a Brasil en Santiago. Al minuto 10, Alexéi Domínguez aprovechó un rebote dentro del área y abrió el marcador para el Tricolor. La cancha lucía tensionada, con un público expectante ante el arranque del grupo C, el llamado “Grupo de la Muerte”, lo que le dio más valor a la temprana ventaja mexicana.

La reacción de Brasil no tardó. Al 21’, Rafael Coutinho ejecutó un disparo potente tras un rechace en el área mexicana y estableció el 1-1. México siguió intentando apretar el juego, generando combinaciones por las bandas con Gilberto Mora y Tahiel Jiménez, quienes fueron de lo más activo en el primer tiempo.

Brazil and Mexico split the points for Group C. 🔢#U20WC | #LegendsInTheMaking — FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) September 29, 2025

En el segundo tiempo los brasileños cobraron ventaja. Al minuto 76, Luighi Hanri recibió un balón dentro del área y con calma superó al portero para poner el 2-1. México no se resignó: buscó con insistencia la portería rival, presionando desde el medio hacia adelante, aunque por momentos se vio superado físicamente.

Ya cerca del final, al minuto 86, México logró la igualdad. Un centro de Gilberto Mora fue conectado de cabeza por Diego Ochoa, que colocó el balón lejos del alcance del arquero brasileño. El 2-2 fue definitivo, y el Tricolor salvó un punto de peso en su arranque mundialista frente a la poderosa Canarinha.