Redacción FOX Deportes
Luis Enrique renueva con el Paris Saint-Germain
El técnico español suma 12 títulos desde que asumió el cargo en 2023.
El Paris Saint-Germain anunció la renovación de Luis Enrique, quien permanecerá al frente del equipo hasta 2030.
El entrenador español llegó al club en julio de 2023 y desde entonces ha conquistado 12 títulos, incluidas dos Champions League.
Luis Enrique ha dirigido 178 partidos con el PSG y registra 66% de victorias, producto de 118 triunfos, 34 empates y 26 derrotas.
Esta temporada, el conjunto parisino marcha en el cuarto sitio de la Ligue 1, con cinco puntos, y ya conquistó su primer trofeo: la Supercopa de Europa.
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