Luis Enrique renueva con el Paris Saint-Germain

Redacción FOX Deportes

El Paris Saint-Germain anunció la renovación de Luis Enrique, quien permanecerá al frente del equipo hasta 2030.

El entrenador español llegó al club en julio de 2023 y desde entonces ha conquistado 12 títulos, incluidas dos Champions League.

Luis Enrique ha dirigido 178 partidos con el PSG y registra 66% de victorias, producto de 118 triunfos, 34 empates y 26 derrotas.

Esta temporada, el conjunto parisino marcha en el cuarto sitio de la Ligue 1, con cinco puntos, y ya conquistó su primer trofeo: la Supercopa de Europa.