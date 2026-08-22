Todo parecía perdido y Paris Saint-Germain rescató un heroico empate

Redacción FOX Deportes

Tras ir perdiendo 2-0 casi hasta el silbatazo final, el Paris Saint-Germain encendió los motores en la compensación, descontó al 91' con Vitinha y empató agónicamente al 95' gracias a Marquinhos. Fue un auténtico chispazo de orgullo que dejó helados a los locales y calentó un cierre intenso para rescatar un punto de oro.

El Lille impuso un ritmo sofocante desde los primeros minutos en el Estadio Pierre-Mauroy. Hákon Arnar Haraldsson adelantó a los locales al minuto 21 tras una posesión abrumadora que desconectó por completo el esquema parisino.

Le PSG arrache le match nul en toute fin de rencontre! ⏳#LOSCPSG pic.twitter.com/rHgzEUb7z9 — Ligue 1 McDonald's (@Ligue1) August 28, 2026

Durante casi todo el encuentro, el conjunto local manejó los tiempos y ahogó la salida del rival con una presión alta constante. La frustración visitante era evidente ante la incapacidad de generar juego en campo contrario.

Con el marcador en contra, el cuadro de la capital comenzó a reaccionar paulatinamente con el ingreso de recambios ofensivos en la parte complementaria.

Aunque el Lille extendió su ventaja al minuto 84 gracias a un remate de Dilane Bakwa, el golpe pareció despertar definitivamente la rebeldía del conjunto parisino. Los dirigidos por Luis Enrique adelantaron líneas de forma desesperada en los instantes finales, arrinconando a un rival que ya mostraba desgaste físico.

La épica remontada parcial llegó en el tiempo de compensación cuando la defensiva local colapsó por completo. Al minuto 90+1, Vitinha sacó un disparo certero para descontar en el marcador y devolverle la esperanza a la escuadra visitante.

Cuando corría el minuto 95 y el silbatazo final parecía inminente, apareció Marquinhos. El defensor brasileño conectó un cabezazo letal en el último segundo para firmar el agónico 2-2 definitivo. Paris Saint-Germain rescató un punto milagroso en una aduana durísima, castigando el exceso de confianza de un Lille que dominó durante ochenta minutos.